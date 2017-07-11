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13июля
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сегодня, 13:57 1

Дожди продолжатся: прогноз погоды в Амурской области на 14 июля

Дожди продолжатся: прогноз погоды в Амурской области на 14 июля
Фото: Anub.ru

14 июля, в пятницу, в Амурской области переменно облачно, в большинстве районов ожидаются слабые, умеренные, местами сильные дожди, ливни с грозами. Скорость западного ветра составит 2-7, при грозе – 9-14 метров в секунду. Ночью на севере области уличные термометры покажут 10-15, по югу – 14-19 градусов выше нуля.

Днем будет 24-29, местами в дожде – 16-21 градус со знаком плюс.

В Благовещенске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью подует с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, днем – с запада – 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до 14-16, днем – до 26-28 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 минуты назад

    Дождались однако

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