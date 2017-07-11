Дожди продолжатся: прогноз погоды в Амурской области на 14 июля

Фото: Anub.ru

14 июля, в пятницу, в Амурской области переменно облачно, в большинстве районов ожидаются слабые, умеренные, местами сильные дожди, ливни с грозами. Скорость западного ветра составит 2-7, при грозе – 9-14 метров в секунду. Ночью на севере области уличные термометры покажут 10-15, по югу – 14-19 градусов выше нуля.

Днем будет 24-29, местами в дожде – 16-21 градус со знаком плюс.

В Благовещенске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью подует с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, днем – с запада – 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до 14-16, днем – до 26-28 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 360

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова