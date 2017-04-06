В Благовещенске ревнивый муж избил соперника гвоздодером

Фото: kurer-sreda.ru

В Благовещенске суд рассмотрел дело мужчины, который приревновал свою супругу к знакомому и избил соперника гвоздодером. Конфликт произошел в ноябре прошлого года в квартире дома в районе мясокомбината, где собрались супруги и их знакомый. В итоге амурчанин приревновал жену к гостю и решил разобраться с ним по-мужски.

Сначала он ударил соперника кулаком в лицо, а после взял гвоздодер и нанес ему не менее 10 ударов по различным частям тела – ногам, голове и рукам, сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда. Гость получил переломы и несколько ран.

Ревнивец не будет наказан. Потерпевший попросил прекратить уголовное дело в отношении нападавшего. Стороны примирились, и мужчина загладил причиненный им вред.

Гвоздодер суд постановил уничтожить.

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#происшествия

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Галя Ефимова