Актёр из «Глухаря» Сергей Бездушный умер после тяжёлой болезни

Фото: kino-teatr.ru

Российский актёр Сергей Бездушный скончался на 54-м году жизни в результате тяжёлой болезни. О смерти актёра сообщил его сын в соцсети Facebook, пишет «Комсомольская правда».

«Из жизни ушёл актёр, отец, огромной души человек – Бездушный Сергей Васильевич. Последние годы он боролся со страшной болезнью, и боролся героически, не давая намёка никому», – говорится в сообщении.

В январе 2013 года Сергей сильно ударился головой, а через некоторое время у него начались головные боли. В больнице врачи поставили диагноз – внутричерепное кровоизлияние и провели сложнейшую операцию по трепанации черепа. Кроме того, у него нашли доброкачественную опухоль.

Сергей Бездушный известен зрителям по ролям в сериалах «Глухарь», «Ранетки» и в фильмах «Жуков», «Триумф». Актёр работал в Театре на Таганке и МХАТ имени М. Горького, а также в театре Прибалтики.

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Алексей Воскобойников