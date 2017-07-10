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13июля
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сегодня, 11:22 4

В Благовещенске жестко столкнулись иномарка и пассажирский автобус

В Благовещенске жестко столкнулись иномарка и пассажирский автобус
Фото: instagram.com/blag_dtp

Видео столкновения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, практически смяв свой бампер.

ДТП произошло утром 13 июля на 50-летия Октября – Магистральной. На видео видно, как сзади в автобус въехала белая иномарка. У автомобиля серьезные повреждения – бампер смялся в гармошку. Информация о том, есть ли пострадавшие, уточняется.

Как сообщало Амур.инфо, 12 июля на этом же перекрестке в результате ДТП пострадал 3-летний ребенок.

Просмотров всего: 2189

#происшествия

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    3 часа назад

    Я так понимаю, что кроме слова "жестко", других в арсенале журналиста, подготавливающего криминальную информацию, попросту нет...

  • No Don

    No Don
    2 часа назад

    "У автомобиля серьезные повреждения – бампер смялся в гармошку." ну прям ЖЕСТЬ!!

  • svet_70_77

    svet_70_77
    1 час назад



    Немо , сегодня, 12:26

    Я так понимаю, что кроме слова "жестко", других в арсенале журналиста, подготавливающего криминальную информацию, попросту нет...



    Почему же? у них еще "лоб в лоб есть

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