В Благовещенске жестко столкнулись иномарка и пассажирский автобус

Фото: instagram.com/blag_dtp

Видео столкновения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, практически смяв свой бампер.

ДТП произошло утром 13 июля на 50-летия Октября – Магистральной. На видео видно, как сзади в автобус въехала белая иномарка. У автомобиля серьезные повреждения – бампер смялся в гармошку. Информация о том, есть ли пострадавшие, уточняется.

Как сообщало Амур.инфо, 12 июля на этом же перекрестке в результате ДТП пострадал 3-летний ребенок.

Просмотров всего: 2189

#происшествия

распечатать

Галя Ефимова