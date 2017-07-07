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13июля
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сегодня, 11:21 12

Матч между «Зенитом» и «СКА-Хабаровск» может судить рефери из Благовещенска

Матч между «Зенитом» и «СКА-Хабаровск» может судить рефери из Благовещенска
Фото: vk.com

В воскресенье, 16 июля, в Хабаровске пройдет футбольный матч I тура РПФЛ, где встретятся хозяева «СКА-Хабаровск» и клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. На сайте футбольных арбитров уже утверждена судейская бригада. В нее в качестве резервного судьи включен благовещенец Антон Анопа.

С 2002 по 2017 годы хабаровский клуб играл в Первом дивизионе. 28 мая 2017 года, после победы над «Оренбургом» в результате серии пенальти, «СКА-Хабаровск» впервые вышел в Российскую футбольную премьер-лигу. Ранее в РПФЛ играл только один дальневосточный клуб – «Луч-Энергия» из Владивостока (в 2006–2008 годах).

Первый матч в рамках турнира «СКА-Хабаровск» играет с одним из самых сильных клубов России – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. По словам гендиректора хабаровского СКА Олега Флегонтова, эта игра соберет полный стадион, который вмещает более 15 тысяч зрителей. Он сообщил, что по поводу билетов звонят болельщики из Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского.

Просмотров всего: 514

#спорт #футбол

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    3 часа назад

    бббб

  • Drulik83

    Drulik83
    3 часа назад

    Коллективные поездки на матч организуются?Хочу посетить.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Подозреваю, что СКА не задержится дольше одного сезона в высшем дивизионе, поэтому надо ехать смотреть. Лучше осенью, осенью Хабаровск красив.

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Конечно не задержится.... Кому охота пять, шесть часов летать к ним на игры.... РФПЛ сделает всё возможное чтобы Хабаровчане вылетели с Премьер Лиги в этом же сезоне...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Кайзер

    Конечно не задержится.... Кому охота пять, шесть часов летать к ним на игры.... РФПЛ сделает всё возможное чтобы Хабаровчане вылетели с Премьер Лиги в этом же сезоне...



    Так оно и будет.

    А Миллер сделает все (подмажет судейство), чтобы "бомжи" стали чемпионами

  • Никодим

    Никодим
    2 часа назад

    vertex

    Кайзер

    Конечно не задержится.... Кому охота пять, шесть часов летать к ним на игры.... РФПЛ сделает всё возможное чтобы Хабаровчане вылетели с Премьер Лиги в этом же сезоне...



    Так оно и будет.

    А Миллер сделает все (подмажет судейство), чтобы "бомжи" стали чемпионами



    не верю..что будут против СКА..если бы хотели в РФПЛ так сделать, то Мутко забраковал бы поле в Хабаре и играли они в Москве или Химках все свои игры..

    Если сравнивать с опытом Луча.. то там руководство края не так сильно любило футбол как в Хабаре..да и плюс к тому, что у Шпорта больше возможностей в плане финансов и связей. верю что они хотя бы на 2-3 года задержатся..хотелось бы каждый год на Спартак ездить)

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Судя по самой игре СКА ...место 15 - е в лучшем случае.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Антону удачи! Правда, резервным в РФПЛ быть ему не впервой, ждем, когда дебютирует в роли главного!

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    о Хабаровск-о футбол---наши губеры всё сделали что б лишить нас этого зрелища

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    В Благу бы хоть ФНЛ вернуть.... блин...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Только рога и копыта в области.

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