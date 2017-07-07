Матч между «Зенитом» и «СКА-Хабаровск» может судить рефери из Благовещенска

Фото: vk.com

В воскресенье, 16 июля, в Хабаровске пройдет футбольный матч I тура РПФЛ, где встретятся хозяева «СКА-Хабаровск» и клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. На сайте футбольных арбитров уже утверждена судейская бригада. В нее в качестве резервного судьи включен благовещенец Антон Анопа.

С 2002 по 2017 годы хабаровский клуб играл в Первом дивизионе. 28 мая 2017 года, после победы над «Оренбургом» в результате серии пенальти, «СКА-Хабаровск» впервые вышел в Российскую футбольную премьер-лигу. Ранее в РПФЛ играл только один дальневосточный клуб – «Луч-Энергия» из Владивостока (в 2006–2008 годах).

Первый матч в рамках турнира «СКА-Хабаровск» играет с одним из самых сильных клубов России – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. По словам гендиректора хабаровского СКА Олега Флегонтова, эта игра соберет полный стадион, который вмещает более 15 тысяч зрителей. Он сообщил, что по поводу билетов звонят болельщики из Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского.

Просмотров всего: 514

#спорт #футбол

распечатать

Василий Кленин