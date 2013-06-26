Железный трон благовещенских кузнецов отправится на «гастроли» по России

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Амурским кузнецам предложили привезти железный трон из «Игры престолов» в центр России. Сейчас в ассоциации ремесленников обсуждают детали «гастролей». Железный трон, сделанный из 387 мечей, установлен в городском парке Благовещенска.

Железный трон в Благовещенске является уникальным, говорят ремесленники. Даже в сериале «Игры Престолов» его сделали из пластика. Над креслом монарха в Благовещенске около трех месяцев трудились пять мастеров.

«Мне уже звонили с Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Хабаровска. Просят нас посетить эти города с нашим троном. Сделать своего рода тур и заявить о ремесленниках Приамурья в других городах и регионах России. И некоторые готовы финансово помочь по транспортировке трона. Пока сейчас все в стадии переговоров. Но я думаю, почему бы и нет», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» президент Ассоциации ремесленников Благовещенска и Амурской области Вадим Николаев.

Кузнецы сейчас работают над следующей кованной скульптурой. Из метала хотят сделать двухметрового дракона, который будет охранять трон.

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#кино #культура

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Нино Кохреидзе