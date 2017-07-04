ФАС: Тарифы на воду в 2018 году снизят на 5 %

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Государственные и муниципальные водоканалы лишатся возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль. Соответствующий проект приказа подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС), передают «Известия».

За счёт этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5 %, уверены в ведомстве. Таким образом планируется ускорить передачу водоканалов в концессии, которые по-прежнему сохраняют право получать прибыль от своей деятельности.

По оценке Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, значительное количество водоканалов по-прежнему находится в государственной и муниципальной собственности.

В Минстрое изданию сообщили, что согласно организационно-правовой форме МУПов и ГУПов эти предприятия ограничены в привлечении финансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры и часто их деятельность неэффективна не только с финансовой точки зрения, но и с управленческой. По словам чиновников, эти предприятия зачастую не заинтересованы в повышении эффективности работы. Поэтому Минстрой последовательно реализует стратегию привлечения частных инвестиций и передачи неэффективных МУПов и ГУПов в концессии.

«Как показывает практика, перевод предприятий в концессии и привлечение частного инвестора позволяют существенно снизить аварийность и сократить потери на сетях, в разы повысить качество предоставляемых услуг. Итоги 2016 года показали, что интерес инвесторов к ЖКХ стабильно растёт. На сегодня заключено 1 638 концессионных соглашений, сумма обязательств инвесторов по ним составляет более 211 миллиардов рублей», – отметил министр строительства России Михаил Мень.

По данным Минстроя, всего в коммунальной отрасли работает более 38 тысяч предприятий, из них около 4 тысяч ГУПов и МУПов.

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#ЖКХ #закон #финансы

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Алексей Воскобойников