Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Нижегородской области

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Массовый падёж свиней зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве в Нижегородской области. Факт падежа был установлен во вторник, 11 июля, на территории поселка Мулино Володарского района, сообщает «НТА – Приволжье» со ссылкой на сайт управления Россельхознадзора по региону.

Предварительно установлен диагноз африканская чума свиней. Известно, что в хозяйстве содержатся 214 голов свиней, 90 птиц, 15 голов крупного рогатого скота, а также несколько кошек и собак. Всего с момента начала болезни в очаге умерли 20 свиней.

Всего на территории Володарского района в личных подсобных хозяйствах граждан содержится 619 голов свиней, и 7,091 тысячи голов – в ОАО «Ильиногорское».

11 июля сотрудниками управления был организован круглосуточный ветеринарно-полицейский пост, оборудованный дезбарьерами. Также определены места для сжигания мёртвых животных и проработан механизм выплаты компенсаций жителям района за понесённые потери.

Ранее сообщалось, что более чем на треть планируется сократить численность диких кабанов в Нижегородской области в 2017 году.

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#животные #здоровье #происшествия #сельское хозяйство

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Алексей Воскобойников