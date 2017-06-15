Ансамбль «Конфетти» из Благовещенска победил на международном фестивале в Греции

Фото: vk.com

Благовещенский ансамбль «Конфетти» завоевал гран-при XIV Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Серебряный дельфин», который проводился в Греции, на острове Крит.

Фестиваль, в котором приняли участие воспитанники хореографического ансамбля «Конфетти» Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова, проходил с 27 июня по 2 июля.

Народные танцы в исполнении наших юных танцоров покорили зрителей и жюри, возглавляла которое застуженная артистка РФ Татьяна Судец. По итогам конкурса воспитанники коллектива стали лучшими и завоевали гран-при.

«На фестиваль мы попали по приглашению организаторов конкурса. Видимо, неоднократное участие в различных международных фестивалях сыграло роль — нас заметили и предложили выступить, – комментирует руководитель ансамбля "Конфетти" Марина Шлапакова. – Мы выступали в номинациях народный и детский танец, представили три номера. Думаю, что именно колорит, а также массовость исполнения покорили членов жюри фестиваля».

В дополнительных номинациях «Актерское мастерство» члены международного жюри выделили двух участников ансамбля — Екатерину Штабную и Сергея Маркова. А выпускница и вместе с тем солистка коллектива Дарья Пузикова заручилась поддержкой и рекомендательным письмом от председателя жюри, солистки и педагога Большого театра Элеоноры Дроздовой, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#дети #конкурсы #культура

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Василий Кленин