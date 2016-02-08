Экс-пристав из Приамурья Сергей Колесников, фигурировавший в скандале с премиями, проверил сотрудников на предмет коррупции

Управление федеральной службы судебных приставов по Псковской области проводит проверку сотрудников на предмет коррупционных правонарушений. Ведомство возглавляет Сергей Колесников, работавший в Амурской области заместителем руководителя регионального управления ФССП. В свое время он был замешан в скандале с премиями.

В Псковской области в первом полугодии 2017 года в отношении служащих регионального УФССП, которое возглавляет экс-пристав из Приамурья Сергей Колесников, по различным основаниям проведено 28 служебных проверок. К дисциплинарной ответственности привлечено 24 сотрудника, пишет «Псковская губерния».

Между тем Сергей Колесников сам был фигурантом коррупционного скандала. В 2015 году в Приамурье на тот момент руководитель управления Владимир Дубина изыскал возможность премировать персонал, но не весь, а только руководящий состав. Одним из тех, кто по документам больше всех получал сомнительные поощрения, был как раз Сергей Колесников, который находился в должности заместителя.

Весной 2015 года на заместителя руководителя управления Сергея Колесникова было издано целых три приказа. В апреле он получил 53 000 рублей в качестве ежемесячной надбавки «за особые условия гражданской службы». Месяцем ранее по приказу всё с той же формулировкой Колесников получает 71 000 рублей. Кроме того, в апреле его фамилия оказалась и в приказе на премирование, где стояла сумма 46 000 рублей.

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Галя Ефимова