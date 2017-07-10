В Благовещенске при столкновении двух «тойот» пострадал 3-летний ребенок

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В Благовещенске 12 июля в результате ДТП пострадал 3-летний ребенок. Маленькую девочку с травмами доставили в больницу.

ДТП произошло в 12:27 на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Магистральная. Водитель Toyota Mark II при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Ipsum, который двигался во встречном направлении прямо.

3-летняя девочка получила травмы. Ребенка госпитализировали. В момент ДТП малышка не была пристегнута штатным ремнем безопасности с адаптером, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по городу Благовещенску.

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#происшествия

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Галя Ефимова