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13июля
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Прекрасна в июле гроза: прогноз погоды в Амурской области на 13 июля

Прекрасна в июле гроза: прогноз погоды в Амурской области на 13 июля
Фото: Crosti.ru

13 июля, в четверг, в Амурской области местами пройдут слабые и умеренные дожди, ливни с грозами. Скорость юго-западного ветра составит 3-8, при грозе – с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура в течение дня поднимется до +24...+29 градусов, на севере в дожде будет +16...+21 градус.

В Благовещенске временами ожидается дождь, возможна гроза. Дует юго-западный ветер, его скорость составляет 3-8, при грозе – усиление до 13-18 метров в секунду. Уличные термометры покажут +24...+26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Температура воды в Амуре – 25, в Зее – 24 градуса.

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#погода

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