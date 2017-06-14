Потерявшие кормильца студенты-очники могут получать пенсию до 23 лет

Студенты-очники, получающие пенсию по случаю потери кормильца, могут получать ее и после 18 лет. Для этого им необходимо предоставить справку в Пенсионный фонд. При условии продолжения очного обучения, пенсию они будут получать до 23 лет.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Если ребенок-получатель пенсии поступает на очное отделение в вуз или ссуз, ему необходимо представить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения о своем зачислении с указанием всего периода обучения. Ее достаточно принести один раз в начале обучения. Выплата пенсии такому учащемуся продолжается до 23 лет.

На этом же основании родителям-пенсионерам, имеющим очно обучающихся иждивенцев старше 18 лет, может быть увеличена фиксированная выплата. Она устанавливается пенсионеру, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше этого возраста, если они обучаются по очной форме в образовательном учреждении, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Для назначения выплаты необходимо представить в Пенсионный фонд справку с учебного заведения ребенка.

При отчислении с очного отделения, окончании учебы или достижения студентом 23-летнего возраста выплата пенсии прекращается. А у родителя снижается фиксированная выплата.

О прекращении по каким-либо причинам учебы студент также должен сообщить в Пенсионный фонд. Иначе будет произведено взыскание – ПФР проводит проверки ежегодно, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

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Василий Кленин