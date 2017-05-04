Золотая лихорадка может начаться в Приамурье

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В Госдуму на рассмотрение внесли инициативу легализовать вольный принос золота. С таким предложением обратились депутаты Бурятии. Если закон примут, то в золотодобывающих регионах, в частности в Приамурье, может начаться золотая лихорадка.

Вопрос легализации вольного приноса золота прозвучал на прошедшем недавно в Благовещенске межпарламентском объединении «Парламентская ассоциация Северо-Запада России» и Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Сторонники легализации вольного приноса не ожидают большого экономического эффекта, существенного прироста золотодобычи за счет этого закона. Но такое признание важно в социальном плане, пишет «Информ полис онлайн». Об этом на межпарламентском объединении в Благовещенске говорил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов. Он рассказал об опыте пилотного региона. По его словам, вольный принос не привел к увеличению объемов добычи золота, но заметно снизил социальную напряженность.

Сейчас, по оценке Союза золотопромышленников РФ, в основных золотоносных регионах страны – на Чукотке, в Якутии, Красноярском и Забайкальском краях, Магаданской, Амурской и Иркутской областях, Республике Бурятия черным старательством занимаются в общей сложности более 12 тысяч человек.

Пока закон не принят в окончательном чтении, даже самая мелкая горсть драгоценных крупинок, найденных полицией в кармане человека, грозит обернуться сроком от двух до семи лет. Так гласит 191-я статья Уголовного кодекса.

Между тем в большинстве стран давно приняли вольный принос как данность и поняли – нет причин запрещать добычу. В конечном счете, драгоценный металл все равно осядет в государственной копилке. В США, Швейцарии, Канаде, Австралии даже получил популярность «золотой или старательский туризм». За скромную плату прииски выдают старательский лоток и предлагают попытать удачу.

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#экономика

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Галя Ефимова