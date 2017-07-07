За отказ удалить недостоверные или порочащие сведения в соцсетях введут крупные штрафы

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Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий штраф до 50 миллионов рублей за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в соцсетях. Об этом сообщили депутаты-единороссы Андрей Альшевских и Сергей Боярский, пишет «Российская газета».

Согласно внесённому документу, ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3-5 миллионов рублей, для юрлиц – в десять раз больше. Как пояснили парламентарии, законопроект не предполагает создание какого-то регулирующего органа – «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». По словам Боярского , операторы должны будут контролировать ситуацию в соцсети, создав круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию. «И информация должна быть заблокирована в течение суток», – уточнил депутат, уточнив, что штрафы будут прописаны в КоАП.

Первый замруководителя фракции парламентского большинства Андрей Исаев обратил внимание на то, что при подготовке проекта закона был использован опыт Германии, где также введены в действие жёсткие меры за такого рода правонарушения. В Германии аналогичные штрафы составляют 0,5-5 миллионов евро, сообщили во фракции.

Законопроектом, согласно сопроводительным материалам, предлагается отнести рассмотрение соответствующих правонарушений к компетенции суда, а правом составления протоколов наделить должностное лицо или орган в сфере контроля и надзора в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

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Алексей Воскобойников