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13июля
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сегодня, 10:49 0

Умерла легенда советской эстрады Тамара Миансарова

Умерла легенда советской эстрады Тамара Миансарова
Фото: 24smi.org

Известная советская певица Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил супруг народной артистки России Марк Фельдман. По его словам, Тамара Григорьевна скончалась в среду поздно вечером в Первой градской больнице.

«Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. 6 числа ее госпитализировали – воспаление лёгких», – пояснил супруг певицы.

Известно, что в последние годы жизни эстрадная певица была прикована к постели после операции на шейке бедра.

Как передаёт ТАСС, о кончине Миансаровой также сообщила актриса и певица Алика Смехова. Она написала в Instagram: «Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова – советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ, мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе».

Известность Миансаровой принесло исполнение таких популярных песен, как «Чёрный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Летка-енка», «Рыжик», «Давай никогда не ссориться», «Топ-топ», «Золотой ключик», «Глаза на песке» и другие.

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#музыка #память

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