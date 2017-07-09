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13июля
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Движение на размытой дороге в Зейском районе восстановили

Движение на размытой дороге в Зейском районе восстановили

Движение на автодороге между селами Золотая Гора и Береговое в Зейском районе восстановлено. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта. Утром в среду, 12 июля, на месте работали четыре самосвала, экскаватор и бульдозер. Они заменили верхний слой полотна дороги. И к вечеру движение было восстановлено.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во вторник, 11 июля, в Зейском районе около 15 машин застряли на трассе, связывающей поселок Береговой и село Золотая Гора. Машины застряли в 10-12 километрах от Берегового. Всю неделю в этом районе шли дожди, которые и размыли дорогу.

Минтранс пояснил, что в результате проливных дождей с 10 на 11 июля, а также оттайки дорожного полотна на автомобильной дороге Золотая Гора – Береговое произошла деформация земляного полотна.

Из-за использования в этом районе тяжеловесной техники на этом участке образовались колеи, которые заполнились водой. 11 июля здесь застряла фура с продуктами, из-за чего было прервано транспортное движение. В несколько этапов ее полностью разгрузили. На время устранения затора на автомобильной дороге, экстренно организовали объезд для легковых автомобилей. Но в ночь с 11 на 12 июля снова прошли дожди, и проблема в движении автомобильной техники повторилась.

По информации главы администрации Зейского района Андрея Ложечкина, между администрацией Зейского района и прииском Дамбуки заключено соглашение: работы по содержанию автодороги Золотая Гора – Береговое выполняет техника прииска Дамбуки.

С утра 12 июля на устранении последствий дождей работали четыре самосвала, экскаватор и бульдозер, был заменен верхний слой полотна дороги. Вечером того же дня восстановили движение в одном направлении, на второй полосе работы должны были завершиться к 23 часам.

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#Зея #областная власть #происшествия #транспорт

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