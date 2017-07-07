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В Благовещенске сосед с ножом напал на женщину

В Благовещенске сосед с ножом напал на женщину
Фото: gtrk-saratov.ru

Жительница Благовещенска получила ножевые ранения. По словам женщины, с ножом на нее напал сосед. Мужчина проник в квартиру пятого этажа через балконную дверь.

Как сообщила правоохранителям пострадавшая, которая обратилась в дежурную часть, мужчина проник в квартиру днем – через незапертую балконную дверь. Он несколько раз ударил ножом хозяйку жилища и похитил деньги и ювелирное изделие. Ущерб составил около пяти тысяч рублей. В нападавшем потерпевшая опознала гражданина, проживавшего в соседней квартире, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Ориентировки на подозреваемого передали нарядам и автопатрулям полиции. Мужчину обнаружили во дворе одного из домов города. Он был доставлен в отдел полиции и уже признался в содеянном.

Как выяснилось, 32-летний амурчанин ранее был судим. При этом в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили его причастность к совершению еще одного преступления. С территории базы подозреваемый угнал микроавтобус. Автомобиль найден и возвращён законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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#происшествия

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