Минстрой: компенсацию обманутым дольщиком нужно ограничить по «квадратам»

Власти хотят ограничить возмещение ущерба покупателям больших квартир. Поправки к закону о долевом строительстве подготовил Минстрой России. Предлагается в случае банкротства застройщика покупателям квартир компенсировать сумму, эквивалентную стоимости 100 квадратных метров, сообщает «Коммерсант».

Тем, кто вкладывает средства в элитное жилье, чиновники предлагают взять решение всех проблем возможного недостроя на себя. Поправки к федеральному закону, регулирующему долевое строительство жилья, касаются в том числе и выплат дольщикам из компенсационного фонда в случае банкротства застройщика. В Минстрое хотят ограничить максимальную площадь жилья для целей расчета компенсации в 100 квадратов.

Глава Минстроя Михаил Мень уточнил, что ограничение не коснется многодетных семей. Если поправки будут приняты, то покупатели дорогих квартир будут сами нести риски в случае недостроя объекта.

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Нино Кохреидзе