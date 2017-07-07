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13июля
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сегодня, 08:05 14

За недостоверные данные в соцсетях предлагают штрафовать на миллионы

За недостоверные данные в соцсетях предлагают штрафовать на миллионы
Фото: ptzgovorit.ru

Законопроект о штрафах внесли в Госдуму. Депутаты предлагают за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях штрафовать граждан в размере 3–5 миллионов рублей. За основу проекта закона взяли опыт парламентариев ФРГ, пишут «Известия».

Авторы законопроекта отметили, что поправки были инициированы как ответ «на вызовы современности, а именно распространение недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений в социальных сетях».

Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 миллионов рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 миллионов рублей.

Создавать регулирующий орган не предлагают. Следить за чистотой отношений будут сами пользователи и операторы, которым предлагают создать круглосуточно работающий административный орган, куда люди смогут пожаловаться. А жаловаться можно будет на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию.

Просмотров всего: 584

#закон #интернет #российская власть

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Комментарии
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  • tt12blg

    tt12blg
    2 часа назад

    Идиоты, какие же они идиоты.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    За идиотские законы и законопроекты предлагаю затягивать верёвку на шее законотворцам.

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Вот это я понимаю штрафы для физических лиц,а правительственных чиновников тоже будут штрафавать за недостоверные сведения,пишут одно,а на самом деле другое,опять оспаривать через суд?как то не понятно...недоработка...опять очередная.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Надо нашим де_путатам раздать спиннеры.



    ~~идиотам необходимо в некоторых случаях замыкать, зацикливать сознание, дабы голова не рожала другие мысли, приводящие к неожиданным действиям

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Ненуачо? Нормально.

    Теперь кремлеботов каждый день можно будет штрафовать

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Старшую дочку внучки тоже? А их то за что?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ay

    Старшую дочку внучки тоже? А их то за что?



    Так у них же ни слова правды. А так за свой базар будут рублем отвечать



  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    А что об этом думает совет блоггеров?

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    А где ж ещё деньги брать,как ни с населения,молодцы фракция ЕР,их большинство,думаю проголосуют за этот закон,ведь придумывают,как из ничего деньги получить,прям завидно.Лучше бы переняли опыт у ФРГ ,как развивать экономику и получать деньги.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    архивная

    А где ж ещё деньги брать,как ни с населения,молодцы фракция ЕР,их большинство,думаю проголосуют за этот закон,ведь придумывают,как из ничего деньги получить,прям завидно.Лучше бы переняли опыт у ФРГ ,как развивать экономику и получать деньги.



    Так у них экономика есть!



  • молокан

    молокан
    1 час назад

    А будут проверять, являются ли сведения недостоверными? И каким образом?

    Например, сведения Навального. Кто проверял? Никто.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    1 час назад

    Создать еще одно федеральное агенство по проверке достоверности инфы в соцсетях. С директором, замами, офисами, транспортом, парой-тройкой тысяч рядовых проверяльщиков. И на этот бюджет посадить очередного троюродного племянника. PROFIT!!!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Пафнутий Феофаныч

    Создать еще одно федеральное агенство по проверке достоверности инфы в соцсетях. С директором, замами, офисами, транспортом, парой-тройкой тысяч рядовых проверяльщиков. И на этот бюджет посадить очередного троюродного племянника. PROFIT!!!



    Одного мало. Пять! И еще по одному в каждый город

  • 55

    55
    30 минут назад

    Хмык

    архивная

    А где ж ещё деньги брать,как ни с населения,молодцы фракция ЕР,их большинство,думаю проголосуют за этот закон,ведь придумывают,как из ничего деньги получить,прям завидно.Лучше бы переняли опыт у ФРГ ,как развивать экономику и получать деньги.



    Так у них экономика есть!



    У них не экономика, а принцип: едросня богатеет, народ беднеет.



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