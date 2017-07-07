За недостоверные данные в соцсетях предлагают штрафовать на миллионы

Фото: ptzgovorit.ru

Законопроект о штрафах внесли в Госдуму. Депутаты предлагают за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях штрафовать граждан в размере 3–5 миллионов рублей. За основу проекта закона взяли опыт парламентариев ФРГ, пишут «Известия».

Авторы законопроекта отметили, что поправки были инициированы как ответ «на вызовы современности, а именно распространение недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений в социальных сетях».

Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 миллионов рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 миллионов рублей.

Создавать регулирующий орган не предлагают. Следить за чистотой отношений будут сами пользователи и операторы, которым предлагают создать круглосуточно работающий административный орган, куда люди смогут пожаловаться. А жаловаться можно будет на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию.

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Нино Кохреидзе