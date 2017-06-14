Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: возрождение кузнечного дела и австралийские путешественники на Амуре

13 июля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» президент Ассоциации ремесленников Благовещенска и Амурской области Вадим Николаев. Тема интервью: железный трон из «Игры престолов» в городском парке, как повод для возрождения кузнечного дела на Амуре. Ведущие – Илья Кутырёв и Нино Кохреидзе.

В очередном выпуске краеведческого радиосериала «Амурские волны», который выйдет в эфир после полудня, слушателей ждёт встреча с двумя путешественницами из австралийского города Брисбен, посетившими Благовещенск в поисках следов предков, родившихся и эмигрировавших из Приамурья в 20-е годы 20-го столетия. Собеседницы Михаила Митрофанова – Виктория Туттиччи и Александра Чичаева.

Ведущие дневного разворота – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нино Кохреидзе