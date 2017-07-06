«Индиана Джонс» и «Хан Соло» отмечает 75-летие

Фото: aif.ru

75 лет назад родился известный голливудский актёр и продюсер Харрисон Форд – номинант на премии «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус» а также почётного Сезара.

Широкому зрителю Форд известен по участию в космической киносаге «Звёздные войны» и серии фильмов об Индиане Джонсе, а также по фильмам «Бегущий по лезвию», «Игры патриотов», «Беглец», «Самолёт президента», «К-19» и другим.

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135 лет назад в России начали работу первые телефонные станции – в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Работали они с однопроводными абонентскими линиями и выполнялись с использованием досок системы Гилеланда ёмкостью 50 номеров каждая.

На каждой станции работали одновременно несколько телефонисток, соединявших абонентов. Вследствие громких разговоров, на станции царили шум и неразбериха, часто возникали ошибки в соединении. Позже устаревшие доски Гилеланда были заменены на коммутаторы шкафного типа, оборудованные индивидуальными абонентскими гнёздами и вызывными бленкерами.

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95 лет назад родилась советская актриса Мария Виноградова. Она сыграла в таких фильмах, как «Молодая гвардия», «Добровольцы», «Воскресение», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Дайте жалобную книгу», «Калина красная», «Про Красную Шапочку» и многих других.

Основное театральное амплуа актрисы – травести – нашло применение в кино и мультипликации: голос Виноградовой звучит в сотне мультфильмов, в том числе в «Рикки-Тикки-Тави», «Паровозике из Ромашкова», «Маугли», «Крошке Еноте».

А ещё голосом Марии Сергеевны говорит Ёжик из любимого всей страной «Ёжика в тумане».

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85 лет назад родился режиссёр Пётр Фоменко. Свой первый спектакль – «Беспокойное наследство» – Пётр Наумович поставил в 1958 году в Московском драматическом театре. Затем он ставил спектакли на сценах многих столичных театров.

С начала восьмидесятых начинается педагогическая деятельность Фоменко в ГИТИСе. За годы преподавания он выпустил четыре курса студентов, многие из которых стали известными режиссёрами и актёрами. Среди его известных режиссёрских работ – «Плоды просвещения», «Дело», «Без вины виноватые», «Калигула», «Великолепный рогоносец» и другие. В 1993 году актёрско-режиссёрский курс Фоменко получил статус театра, художественным руководителем которого стал сам Пётр Наумович.

Так родился один из лучших российских театров – «Мастерская П. Фоменко». Это один из немногих живых, развивающихся театров сегодня, с высокой театральной культурой и своими законами актёрской игры.

Созданные Фоменко спектакли неоднократно становились лауреатами различных театральных премий. Всего Петром Наумовичем создано более 60 спектаклей в театрах России и Европы.

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50 лет назад на экраны вышел фильм Киры Муратовой «Короткие встречи», в котором играли Нина Русланова, Владимир Высоцкий и сама Кира Муратова.

Фильм появился в те времена, когда повсеместно воспевалась профессия геолога. В основу сюжета были положены рассказы Леонида Жуховицкого и Леонида Фомина о социальных и межличностных трудностях.

Прокатная судьба картины сложилась печальным образом: фильм был отнесён к третей прокатной категории, его показывали только в клубах и небольших залах для кинолюбителей.

Полноценный показ «Коротких встреч» начался лишь в 1987 году, когда его посмотрели более 4 миллионов зрителей.

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Алексей Воскобойников