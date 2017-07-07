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12июля
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Военные из ДВОКУ приехали в детский лагерь

Военные из ДВОКУ приехали в детский лагерь

Военные побывали в благовещенском детском лагере имени Гагарина. Курсанты ДВОКУ рассказали детям о военной подготовке и армии. Для этого они даже привезли в лагерь квадроциклы.

Для ребят устроили показательные выступления со стрельбой холостыми из автоматов и дымовыми шашками. После курсанты разбили детей на шесть групп и отправили по учебным точкам. Там детям рассказали об основах военной подготовки. Ребята смогли подержать в руках учебное оружие, поговорить по рации, влезть на дерево и увидеть настоящий парашют в разобранном виде.

«Вы знаете, я выполняю две цели : с одной стороны – это пропаганда патриотического воспитания вооруженных сил, его мощи и профессионализма, а с другой стороны – ведь занятия проводят не офицеры, не преподаватели, а занятия проводят курсанты, которые к этому готовятся, сейчас они выступают в должности руководителя и педагога. И я думаю, тот результат, который мы ставим перед собой – мы достигнем», – рассказал заместитель начальника ДВОКУ Владимир Рукосуев.

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#военные #дети #отдых

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    29 минут назад

    Аднако неруский военый

  • Gelo

    Gelo
    25 минут назад

    Русский,не русский,какая разница? Главное все с ним на Вы... Хорошо,военный,что Вы приехали!!!

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