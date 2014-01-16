На набережной Амура установили забор

Жителей Благовещенска оградили от невидимой стройки. Забор поставили вдоль набережной Амура в районе мебельной фабрики. По бумагам здесь идет строительство, а, значит, объект опасный, сообщили в администрации города.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», власти провели тендер на установку ограждения, выделили деньги, нашли подрядчика. Судя по документам, возвести забор должны были к концу июня, однако работы в июле еще шли, а на некоторых участках строительство только начинается. На это указал активист проекта «За честные закупки», блогер Валентин Орлов. На забор длиной 5,3 километра выделили 6,7 миллиона рублей.

Забор возводят на участке набережной Амура между улицами Больничной и Нагорной. На этой территории реализуется проект «Берегоукрепление и реконструкция набережной», по правилам доступ посторонних на строительную площадку запрещен. Несмотря на то, что никакие работы там давно не ведутся. И средств на возобновление проекта пока нет.

Люди, живущие в этом районе, теперь не смогут спуститься к берегу реки. Почему объект не закрыли раньше – неизвестно. Берегоукрепление и реконструкция набережной фактически не ведется в Благовещенске больше года.

Забор также возвели на набережной Амура от Театральной до Святителя Иннокентия, и на берегу Зеи – от Октябрьской до судостроительного завода. Там работы также не ведутся.

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#строительство

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Василий Кленин