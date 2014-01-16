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12июля
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сегодня, 20:27 4

На набережной Амура установили забор

На набережной Амура установили забор

Жителей Благовещенска оградили от невидимой стройки. Забор поставили вдоль набережной Амура в районе мебельной фабрики. По бумагам здесь идет строительство, а, значит, объект опасный, сообщили в администрации города.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», власти провели тендер на установку ограждения, выделили деньги, нашли подрядчика. Судя по документам, возвести забор должны были к концу июня, однако работы в июле еще шли, а на некоторых участках строительство только начинается. На это указал активист проекта «За честные закупки», блогер Валентин Орлов. На забор длиной 5,3 километра выделили 6,7 миллиона рублей.

Забор возводят на участке набережной Амура между улицами Больничной и Нагорной. На этой территории реализуется проект «Берегоукрепление и реконструкция набережной», по правилам доступ посторонних на строительную площадку запрещен. Несмотря на то, что никакие работы там давно не ведутся. И средств на возобновление проекта пока нет.

Люди, живущие в этом районе, теперь не смогут спуститься к берегу реки. Почему объект не закрыли раньше – неизвестно. Берегоукрепление и реконструкция набережной фактически не ведется в Благовещенске больше года.

Забор также возвели на набережной Амура от Театральной до Святителя Иннокентия, и на берегу Зеи – от Октябрьской до судостроительного завода. Там работы также не ведутся.

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#строительство

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    49 минут назад

    такие странные, это логично, что сначала нужно огородить территорию, а потом делать там ремонт. Что не так то? или вы дома у себя только после того, как стену долбить начнете, закрываете чистые комнаты?

  • Хмык

    Хмык
    47 минут назад

    Надо весь город забором огородить.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    42 минуты назад

    И начать с Ленина 135

  • тандем

    тандем
    29 минут назад

    Забор? Это семачки из городского бюджета. Где и сколько и кем и куда истрачены средства из федерального ларца? Ограждение строительной площадки там было в накладных расходах по-любому! Проект хороший и нужный для страны, но начали реализовывать его не местные, результат виден и исправлять его придётся коренным жителям, т.к. это Родина!

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