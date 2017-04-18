Дорогу к благовещенскому аэропорту отремонтируют

Фото: ncrim.ru

В Благовещенске отремонтируют дорогу на аэропорт. Областной министр транспорта и строительства пообещал, что за ремонтный сезон Игнатьевское шоссе приведут в порядок, оно будет отвечать всем правилам безопасности. В целом, до зимы реконструируют 150 километров амурских дорог. На это выделено более миллиарда рублей.

В целом, до холодов планируют отремонтировать дороги в семи городах и 11 населенных пунктах Приамурья. Часть плана рабочие уже выполнили, например, сделали подъезды к поселку Магдагачи и городу Сковородино, восстановили мост на дороге Лопча-Чильчи Тындинского района, провели дороги к участкам многодетных семей в Благовещенске.

«В этом году мы отремонтируем 15 километров систем водоотведения, в то время, как в прошлом году было смонтировано 4,3 километра. Освещение – 13 километров, а в прошлом году – всего 9,5», – рассказал министр Андрей Тягло.

Губернатор призвал заранее согласовывать дорожный ремонт с властями муниципалитетов, ГИБДД и местной общественностью, так как торги и другие процедуры зачастую затягивают выполнение работ. А вопросы качества и планирования идут на второй план.

«Архитектор Райчихинска не учел просто в своей работе, что есть тротуар, заезды во дворы, магазины. Получается – идет хороший новый тротуар, а потом надо шесть метров по воздуху лететь, потом опять продолжается тротуар. Налицо отсутствие грамотного планирования», – рассказал губернатор Александр Козлов.

На ремонт 150 километров амурских дорог выделено более миллиарда рублей. В дорожную кампанию этого года вошли 24 опасных участка. Всего же их в Амурской области 43 – это выявил федеральный проект «Карта убитых дорог». 13 опасных участков будут ремонтировать уже в будущем году.

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#губернатор #ЖКХ #областная власть

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Василий Кленин