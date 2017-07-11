В Благовещенске всё большую популярность набирают спиннеры

Благовещенцы увлеклись спиннерами. Миниатюрные вертушки развивают моторику, снимают стресс, но уже успели принести вред здоровью детей. Восьмилетняя благовещенка Настя Мартынова уже успела собрать коллекцию из 16 игрушек.

В Настиной коллекции есть даже поющий спиннер. В нем установлен блютус, который ловит сигнал сотового телефона и проигрывает мелодии. Спиннерами восьмилетняя благовещенка увлекалась три месяца назад. Стала коллекционировать. И сейчас их у неё 16 штук. Все разной формы, веса, дизайна и стоимости. Самый дешевый спиннер в коллекции - 150 рублей, дорогой - 800.

«Я играю спинерами больше, чем в куклы или с кошкой. Играю, тренируюсь. Мечтаю купить спинер в виде дракона или спинер "капитан Америка"», – рассказала Настя Мартынова.

Девочка не просто крутит их в руках, она делает трюки. Составляет пирамидки. Новым приемам учится у видеоблогеров. Увлечением заразила и маму. Она тоже не против занять время вертушками. Никакой опасности для дочери в них не видит.

«Я не понимала ,что это такое. Она мне показал на Ютьюбе. Меня это заинтересовало. Мы купили сначала один, потом купили второй. Потом я смотрю она начала ими прям заниматься. И потом пошло – один за одним, где-нибудь ходим, покупаем. Она взрослый человек, который всё понимает», – рассказала мама Марина Мартынова.

По словам создателей игрушки, спиннер помогает сосредоточиться, снять напряжение, а также развивает моторику. Как игрушку-антистресс её начали использовать два года назад. В первую очередь он помог снять напряжение на бизнес-встречах его создателю, а потом разошелся в массы.

Бум на спиннеры в Благовещенске начался около двух месяцев назад, отмечают продавцы. Игрушки пользуются популярностью не только у детей, но и взрослых. Вертушки делают из пластмассы, древесины, а также меди, титана и алюминия. Привозят спиннеры в Благовещенск преимущественно из Китая.

«Металлические, светящиеся спиннеры у нас. Металлические берут люди постарше. Светящиеся – школьники берут», – пояснила продавец Ирина Нурисламова.

За короткое время бешенной популярности вокруг вертушек разгорелся не один скандал. В Ростовкой области ребенок случайно выбил им себе глаз. А в Лос-Анджелесе устройство принесло смертельные ожоги трехлетней девочке. Чтобы этого не случилось, нужно проверить, есть ли у товара сертификат качества. Также опасным для ребенка может быть наличие фенола в пластмассе. Игры со спиннерами нужно ограничивать, считают психологи, хотя бы для того, чтобы игрушки не стали преградой в общении.

«Это может его отвлекать от разговора или даже кого-то раздражать. Либо он может подумать, что мы нервничаем в разговоре и, тем самым, себя успокаиваем. И, соответственно, делает выводы, как дальше с нам разговаривать. то есть, неправильная интерпретация нашего посыла. Ну, а в целом, когда люди покупают спиннеры, они не понимают, что это усиливает их мыслительные процессы, что задействуются определенные участки коры головного мозга, связанные, связанные с теми рецепторами, которые находятся на кончиках пальцев», – рассказала психолог Юлия Горбатовская

Есть и другие плюсы. Спиннер – хороший тренажер для пальцев и кистей. Поможет восстановить их работу после переломов и травм. Здоровым же детям, медики советуют, в меру играть со спиннерами. Иначе возникнет зависимость.

«Нужно не очень длительное время позволять детям заниматься этой игрушкой. Если была какая-то травма кисти, пальцев, функцию восстановить нужно – это несомненный плюс. А, если абсолютно здоровый ребенок и он постоянно крутит – это не совсем желательный момент», – считает ортопед-травмалолог Надежда Мироненко.

Так или иначе, ответственность за увлечения детей несут их родители. От них зависит, станут они полезным хобби или вредным занятием.

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#дети #отдых

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Василий Кленин