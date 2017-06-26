После ремонта двор в Благовещенске начало затапливать

В Благовещенске во дворе дома по улице Пионерской, 155 после дождей образовалась большая лужа. Из-за этого жильцы не всегда могут добраться до своих подъездов сухими. По их словам, вода стала застаиваться во дворе после ремонта дороги. Который, по мнению независимых экспертов, был сделан с нарушениями.

Ходить по воде Любовь Гончарова научилась еще в прошлом году. А вместе с ней – и жители остальных 110 квартир этого дома. Такая лужа в их дворе образовалась впервые за много лет. Об этом пенсионерка знает наверняка – здесь она прожила почти сорок лет. Но добираться до подъезда чуть ли не вплавь ей еще не приходилось.

«Знаете, поначалу, как мы переехали в этот дом – здесь был асфальт, но воды не было. Потом асфальт поизносился, разбили его машинами, и вот только в прошлый год нам его сделали», – рассказала Любовь Гончарова.

Появление нового асфальта во дворе только усложнило жизнь прохожим. После каждого дождя дорога полностью заполняется водой. Таких проблем жильцы не ожидали, когда добивались ремонта у местных властей.

«Мы прошли 11 судов. Нам и отказывали, и в нашу пользу решали. Однажды нам отказали, мы подали в областной суд. Он отменил решение городского, и наши требования всё-таки удовлетворили. Ну, как бы то ни было привели двор в порядок. Ну вот новая беда, как оказалось ливневка не работает», рассказала жительница дома Валентина Вологдина.

С просьбой откачать воду местные жители обратились в свою управляющую компанию. Там попросили заплатить за откачку воды 60 тысяч рублей, вспоминают жильцы. Собрать такую сумму они были не в силах - в доме живут в основном пенсионеры. И им пришлось бы платить за ошибку, которую при ремонте дороги допустили рабочие.

«Они неправильно сделали ливнёвку. Врыли туда бочку, дождь пройдёт – она переполняется. А кто её откачивать будет? Собственники в общее имущество не принимали её. Соответственно это не общее имущество, поэтому это не входит в обязанности по договору управления, чтобы мы откачивали эту воду. Всё, что не включено в тариф, всё за отдельную плату», – пояснил руководитель юридического отдела «Аварийно-восстановительной компании-2» Алексей Сенин.

О том, что дорога была сделана с нарушениями, жильцы узнали из независимой экспертизы. Её провели по распоряжению прокуратуры, куда люди обратились за помощью.

«В смете было одно записано и спроектировано, а по факту сделали работу совсем не ту. Ну, в данный момент дела у прокуроров, они рассматривают это дело. Дальше будет решаться. От нас мало что зависит. На рассмотрении это всё дело», – рассказал старший дома Роман Дворцов.

Городские власти заявили, что работы сделаны без ошибок, по проекту.

«Ливневая канализация, независимо от того, в общую она входит канализацию или емкость – является частью общего имущества собственников жилья. Потому что она предусмотрена для сбора вод именного этого дома. Собственникам необходимо инициировать собрание и решить вопрос о пересмотре тарифа на обслуживание этого дома», – пояснила консультант жилищного отдела управления ЖКХ администрации Благовещенска Татьяна Князькова.

Так или иначе жильцам нужно оплачивать откачку воды. А пока этого не произойдет, людям придется запасаться резиновыми сапогами.

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#ЖКХ #происшествия

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Василий Кленин