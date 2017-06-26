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После ремонта двор в Благовещенске начало затапливать

После ремонта двор в Благовещенске начало затапливать

В Благовещенске во дворе дома по улице Пионерской, 155 после дождей образовалась большая лужа. Из-за этого жильцы не всегда могут добраться до своих подъездов сухими. По их словам, вода стала застаиваться во дворе после ремонта дороги. Который, по мнению независимых экспертов, был сделан с нарушениями.

Ходить по воде Любовь Гончарова научилась еще в прошлом году. А вместе с ней – и жители остальных 110 квартир этого дома. Такая лужа в их дворе образовалась впервые за много лет. Об этом пенсионерка знает наверняка – здесь она прожила почти сорок лет. Но добираться до подъезда чуть ли не вплавь ей еще не приходилось.

«Знаете, поначалу, как мы переехали в этот дом – здесь был асфальт, но воды не было. Потом асфальт поизносился, разбили его машинами, и вот только в прошлый год нам его сделали», – рассказала Любовь Гончарова.

Появление нового асфальта во дворе только усложнило жизнь прохожим. После каждого дождя дорога полностью заполняется водой. Таких проблем жильцы не ожидали, когда добивались ремонта у местных властей.

«Мы прошли 11 судов. Нам и отказывали, и в нашу пользу решали. Однажды нам отказали, мы подали в областной суд. Он отменил решение городского, и наши требования всё-таки удовлетворили. Ну, как бы то ни было привели двор в порядок. Ну вот новая беда, как оказалось ливневка не работает», рассказала жительница дома Валентина Вологдина.

С просьбой откачать воду местные жители обратились в свою управляющую компанию. Там попросили заплатить за откачку воды 60 тысяч рублей, вспоминают жильцы. Собрать такую сумму они были не в силах - в доме живут в основном пенсионеры. И им пришлось бы платить за ошибку, которую при ремонте дороги допустили рабочие.

«Они неправильно сделали ливнёвку. Врыли туда бочку, дождь пройдёт – она переполняется. А кто её откачивать будет? Собственники в общее имущество не принимали её. Соответственно это не общее имущество, поэтому это не входит в обязанности по договору управления, чтобы мы откачивали эту воду. Всё, что не включено в тариф, всё за отдельную плату», – пояснил руководитель юридического отдела «Аварийно-восстановительной компании-2» Алексей Сенин.

О том, что дорога была сделана с нарушениями, жильцы узнали из независимой экспертизы. Её провели по распоряжению прокуратуры, куда люди обратились за помощью.

«В смете было одно записано и спроектировано, а по факту сделали работу совсем не ту. Ну, в данный момент дела у прокуроров, они рассматривают это дело. Дальше будет решаться. От нас мало что зависит. На рассмотрении это всё дело», – рассказал старший дома Роман Дворцов.

Городские власти заявили, что работы сделаны без ошибок, по проекту.

«Ливневая канализация, независимо от того, в общую она входит канализацию или емкость – является частью общего имущества собственников жилья. Потому что она предусмотрена для сбора вод именного этого дома. Собственникам необходимо инициировать собрание и решить вопрос о пересмотре тарифа на обслуживание этого дома», – пояснила консультант жилищного отдела управления ЖКХ администрации Благовещенска Татьяна Князькова.

Так или иначе жильцам нужно оплачивать откачку воды. А пока этого не произойдет, людям придется запасаться резиновыми сапогами.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    Ходить по воде Любовь Гончарова научилась еще в прошлом году. А вместе с ней – и жители остальных 110 квартир этого дома - прям дети Иисуса, по водя ходят

    Потом асфальт поизносился, разбили его машинами - а на фото весь двор в машинах один фиг

    ливневка не работает - ливневки по всему городу старые. Откуда у города столько денег менять всё это

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    2 часа назад

    Прекратить платить зарплату штатным тролям, которые нужны лишь для поддакивания и пояснения, как хороши местные власти - хватит на ремонт хотя бы одного двора. И то будет польза.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    в нашем отремонтированном дворе после дождя тоже сплошная лужа. то вода в выбоинах скапливалась, теперь равномерно растекается. )) Ливнёвки, разумеется, нет.

    *Люди, если у вас двор не заасфальтирован - не расстраивайтесь!

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    ээ..вы в Свободном около"Локомотива"были?съездите,посмотрите:)то ещё ремонта

  • Внучка деда

    Внучка деда
    59 минут назад

    на соседней новости комментарий министра: В этом году мы отремонтируем 15 километров систем водоотведения, в то время, как в прошлом году было смонтировано 4,3 километра..

  • full

    full
    57 минут назад

    Внучка деда

    на соседней новости комментарий министра: В этом году мы отремонтируем 15 километров систем водоотведения, в то время, как в прошлом году было смонтировано 4,3 километра..



    И чо?

  • vertex

    vertex
    53 минуты назад

    full

    Внучка деда

    на соседней новости комментарий министра: В этом году мы отремонтируем 15 километров систем водоотведения, в то время, как в прошлом году было смонтировано 4,3 километра..



    И чо?



    Министр взял лопату и пошел рыть траншею под систему.

  • холостяк

    холостяк
    45 минут назад

    Не понимаю что люди жалуются? Администрация дала прямой ответ

    Городские власти заявили, что работы сделаны без ошибок, по проекту.

    Значит, проект был Венецианский. Вода должна омывать дом.

    А тут и без заключения экспертизы понятно, что ливневка не выполняет свои обязанности отводить воду.

  • Хмык

    Хмык
    41 минута назад

    А давайте вокруг городской администрации такой же ремонт сделаем.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    30 минут назад

    На Институтской 10 такая же фигня, только без асфальта, уж несколько лет назад поменяли ливнёвку на трубы большего диаметра, есесно всё это уж давно забилось грязью, и на этом всё закончилось. САР, такой САР

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