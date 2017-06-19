Вандалы всё чаще портят набережную Благовещенска

В Благовещенске на набережной Амура вандалы чаще стали громить фонари и клумбы. Аварийным бригадам практически каждый день приходится восстанавливать то, что было испорчено. Рабочие вкручивают новые лампы и высаживают цветы.

За лето 2017 года высадили 61 тысячу саженцев. На сегодняшний день осталось еще 3,5 тысячи. В ГСТК говорят, что разоряют клумбы благовещенцы по разным причинам. Одни аккуратно выкапывают, чтобы пересадить себе, другие просто вырывают и вытаптывают.

« Обращаемся к общественности, чтобы наши граждане не были в стороне, потому что не поставишь возле каждого цветочка и клумбы по милиционеру. Пока мы сами не будем относиться к тому, что мы делаем для людей, хорошо – никто нам не поможет в этом. Поэтому обращаемся ко всем, кто может и небезразличен в этом плане, чтобы не проходили мимо случаев вандализма, а чтобы делали замечание», – попросил и. о. генерального директора ГСТК Владимир Фролов.

Просмотров всего: 245

#происшествия

распечатать

Василий Кленин