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12июля
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сегодня, 18:07 2

Вандалы всё чаще портят набережную Благовещенска

Вандалы всё чаще портят набережную Благовещенска

В Благовещенске на набережной Амура вандалы чаще стали громить фонари и клумбы. Аварийным бригадам практически каждый день приходится восстанавливать то, что было испорчено. Рабочие вкручивают новые лампы и высаживают цветы.

За лето 2017 года высадили 61 тысячу саженцев. На сегодняшний день осталось еще 3,5 тысячи. В ГСТК говорят, что разоряют клумбы благовещенцы по разным причинам. Одни аккуратно выкапывают, чтобы пересадить себе, другие просто вырывают и вытаптывают.

« Обращаемся к общественности, чтобы наши граждане не были в стороне, потому что не поставишь возле каждого цветочка и клумбы по милиционеру. Пока мы сами не будем относиться к тому, что мы делаем для людей, хорошо – никто нам не поможет в этом. Поэтому обращаемся ко всем, кто может и небезразличен в этом плане, чтобы не проходили мимо случаев вандализма, а чтобы делали замечание», – попросил и. о. генерального директора ГСТК Владимир Фролов.

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#происшествия

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Комментарии
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  • lsc6enn4n

    lsc6enn4n
    20 минут назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza

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    full
    1 минута назад

    потому что не поставишь возле каждого цветочка и клумбы по милиционеру. - Ну, уж камеры наблюдения то можно поставить?

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