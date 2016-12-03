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Опасные игрушки выявили в Благовещенске в одном из крупных магазинов для детей

Опасные игрушки выявили в Благовещенске в одном из крупных магазинов для детей
Фото: irecommend.ru

В Благовещенске в одном из крупных магазинов детских товаров, который расположен на улице Тенистой, выявили опасные игрушки. Арестовано более 100 наименований в количестве, превышающем 250 штук.

Так, маркировка ряда товаров для детей не соответствовала установленным требованиям техрегламента, сообщает амурский Роспотребнадзор. Отсутствовала информация об изготовителе и его местонахождении, а также не указывался минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. Кроме того, по результатам лабораторных исследований установлено превышение уровня шума от развивающей игрушки «Малышарики "Гитара"», а также интенсивности запаха от набора для творчества «"Пластишка" – тесто для лепки».

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол. Материалы дела направили в Арбитражный суд Амурской области, который принял решение о конфискации игрушек. Кроме того, индивидуальный предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей.

Роспотребнадзор напоминает: в случае обнаружения «опасных» детских игрушек можно обратиться с письменным заявлением в управление Роспотребнадзора по Амурской области по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 30, либо на официальный сайт управления Роспотребнадзора.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • lsc6enn4n

    lsc6enn4n
    19 минут назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza

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