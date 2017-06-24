26 человек претендуют на шесть депутатских кресел в Благовещенской думе

В Амурской области продолжается выдвижение кандидатов на различные выборы, которые пройдут в регионе 10 сентября. Облизбирком опубликовал данные о 26 претендентах на шесть мест в Благовещенской гордуме. Выдвигаются кандидаты и на выборы мэра Свободного, а также на довыборы депутата заксобрания, сообщает «Телепорт».

КПРФ выдвигает кандидатов на все шесть вакантных мест в Благовещенской гордуме, все имена уже появились на сайте областного избиркома. Это Кирилл Арапов, Игорь Волобуев, Максим Ракутин, Владимир Рокосей, Сергей Цюк и Игорь Чечета.

От ЛДПР опубликованы пять фамилий: Сергея Белецкого, Евгения Гулевича, Дмитрия Гумирова, Константина Завалишина и Руслана Попова. Еще партия планировала выдвинуть Олега Усова, но данные о нем на сайте избиркома пока не появились.

Все шесть выдвинутых кандидатов опубликованы и от «Единой России». Это Дмитрий Великий, Анастасия Дорошенко, Александр Имамеев, Владимир Рукосуев, Владимир Семенов и Елена Синькова.

Обнародованы имена четверых кандидатов от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Это Владимир Ивон, Бронислав Паньшин, Михаил Серов и Наталья Пугачева.

Также опубликованы имена четырех кандидатов от «Справедливой России»: Елена Дубкова, Юлия Копылова, Елена Родионова и Екатерина Рыжикова.

Независимый кандидат один – это Светлана Вотинова.

Еще одна кампания, к которой привлечено всеобщее внимание, это довыборы депутата заксобрания от Райчихинска. Пока на сайте избиркома опубликовано только имя кандидата от КПРФ – депутата Райчихинского горсовета Петра Зимеля. Также в борьбу должны будут вступить мэр Райчихинска единоросс Виктор Радченко и юрист, кандидат от ЛДПР Максим Бутенко. Кандидатуры выдвигаются по 13 июля.

Уже три кандидата, по данным сайта облизбиркома, официально изъявили желание стать мэром Свободного. Это депутат заксобрания, кандидат от ЛДПР Анатолий Осипов, начальник базы в строительной фирме коммунист Юрий Бойко, а также самовыдвиженец, гендиректор фирмы Виталий Зылев. Известно также, что в эту выборную кампанию единороссы намеревались выдвинуть действующего и.о. мэра Свободного Юрия Романова. Выдвижение кандидатов здесь по 16 июля.

В общей сложности 10 сентября 2017 года в Приамурье пройдет более 170 разных выборов.

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Василий Кленин