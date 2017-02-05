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12июля
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сегодня, 17:34 1

Проблему с ямами в Благовещенске, в которые проваливались люди, обещают вскоре решить

Проблему с ямами в Благовещенске, в которые проваливались люди, обещают вскоре решить

В пресс-службе администрации Благовещенска прокомментировали ситуацию с ямами в районе перекрестка улиц Мухина и Пролетарской, в которые попали несколько пешеходов. Проблему обещали вскоре решить.

«По тротуару на улице Мухина в районе Пролетарской ведутся работы по устранению просадок на тротуаре. В ближайшее время просадки будут заасфальтированы», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщало Амур.инфо, 11 июля в ямы, образовавшиеся на тротуаре в районе перекрестка Мухина и Пролетарской, провалились трое человек. Провалы оказались довольно глубокими, и наступившие в них увязли по колено. Вскоре опасное место огородили.

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#городская власть #происшествия

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Комментарии
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  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    главное чтоб погода не подвела и там всё успели залатать без дождя

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