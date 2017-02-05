Проблему с ямами в Благовещенске, в которые проваливались люди, обещают вскоре решить
В пресс-службе администрации Благовещенска прокомментировали ситуацию с ямами в районе перекрестка улиц Мухина и Пролетарской, в которые попали несколько пешеходов. Проблему обещали вскоре решить.
«По тротуару на улице Мухина в районе Пролетарской ведутся работы по устранению просадок на тротуаре. В ближайшее время просадки будут заасфальтированы», – сообщили в пресс-службе.
Как сообщало Амур.инфо, 11 июля в ямы, образовавшиеся на тротуаре в районе перекрестка Мухина и Пролетарской, провалились трое человек. Провалы оказались довольно глубокими, и наступившие в них увязли по колено. Вскоре опасное место огородили.
Просмотров всего: 176
#городская власть #происшествия