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сегодня, 17:24 0

В США диспетчер предотвратил крупнейшую в истории авиации авиакатастрофу

В США диспетчер предотвратил крупнейшую в истории авиации авиакатастрофу
Фото: businessclass.co.uk

В Сан-Франциско едва не произошла крупнейшая в истории авиакатастрофа, жертвами которой могли стать сотни человек. Благодаря бдительности авиадиспетчера трагедии удалось избежать. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Washington Post.

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 7 июля. Из-за ошибки пилота экипаж лайнера авиакомпании Air Canada Flight A759, летевший из Торонто, при посадке направился на полосу, где своей очереди на взлёт ожидали четыре лайнера. Расстояние между садившейся машиной и самолётами на земле составляло менее сотни метров.

Диспетчер вовремя обратил внимание на ошибку пилота и немедленно отдал команду канадскому лайнеру, в котором находилось 140 человек, уйти на второй круг. Благодаря его действиям удалось избежать крупнейшей катастрофы в истории авиации. «Airbus A320 со 135 пассажирами и пятью членами экипажа приземлился нормально без инцидентов», – заявил во вторник представитель Air Canada Питер Фицпатрик.

В Федеральном управлении гражданской авиации подчеркнули, что такие случаи крайне редки. Ведётся расследование.

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#происшествия #США #транспорт

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