На парковке в Благовещенске машина провалилась колесом под землю (видео)

В социальных сетях появилось видео с места инцидента на благовещенской парковке. Легковой автомобиль провалился передним колесом под землю. Ролик сняли в районе дома № 110 на улице Красноармейской.

По словам очевидцев, легковушка стояла на парковке. Водитель стал сдавать назад, и в этот момент покрытие под колесом провалилось. После того как машину вызволили, яму вскоре засыпали.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что подсыпку выбоин на этом участке произвели сотрудники МКП «ГСТК», в рамках текущего содержания улично-дорожной сети города.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев