Преступность в Белогорске снизилась

Межмуниципальный отдел МВД России «Белогорский» подвел итог оперативно-служебной деятельности в первом полугодии текущего года. В Белогорске преступность снизилась, а раскрываемость – выросла, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Белогорска выразил благодарность руководству отдела, всему личному составу за работу, проделанную в первом полугодии 2017 года. «Должен сказать, что тот уровень взаимодействия, который достигнут, в том числе благодаря новому руководству, необычайно высок и, главное, оперативен, – отметил Станислав Мелюков. – Особо хочу выразить благодарность за взаимодействие с народной дружиной. Мы, наверное, единственное муниципальное образование, где эта форма прижилась и реально работает. Этот опыт начинает применяться и на других территориях региона. Будем взаимодействовать и дальше, чтобы Белогорск по праву оставался городом со стабильно устойчивой социально-экономической обстановкой, который не приносит головной боли областному руководству и федеральным структурам».

На оперативном совещании отмечено, что на территории Белогорска наблюдаются положительные тенденции в борьбе с преступностью. Число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 6 % и составило 803 случая (853 – аналогичный период прошлого года). При этом удельный вес раскрытых преступлений по сравнению с первым полугодием 2016 года в Белогорске вырос на 12 % и достиг 58,3 %. Положительная корреляция произошла за счет увеличения количества оконченных преступлений и снижения числа нераскрытых. При этом на территории района совершено на 15 % преступлений больше, чем годом ранее, и достигло в первом полугодии 226.

«Анализируя структуру зарегистрированных преступлений, можно отметить, что как и в предыдущие годы основным видом преступных деяний являются кражи (удельный вес 45,8 %), незаконный оборот наркотиков (10,6 %), нарушение правил дорожного движения (8 %), – отметил начальник межрайонного отдела полиции Давид Авидзба. – При этом с положительной стороны можно отметить снижение краж на 5,6 %, мошенничеств – на 3,6 %, грабежей – на 33,3 %, убийств и покушений на убийство – на 40 %, причинение тяжкого вреда здоровью – на 38,9 %. На территории района увеличилось число краж и мошенничеств, а также удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности».

По итогам полугодия сотрудники полиции выявили 524 человека, совершивших преступления. Почти в 38 % случаев они находились в состоянии алкогольного опьянения. 33,8 % лиц не имели постоянного источника дохода.

«На особом контроле оперативная обстановка в общественных местах. Она сложная. В целях стабилизации осуществляется корректировка маршрутов патрулирования, выставляются дополнительные наряды, – добавил Давид Авидзба. – На постоянной основе в Белогорске в охране общественного порядка принимают участие члены добровольной народной дружины. С их участием раскрыто 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 155 правонарушений. Общественное формирование вносит значительный вклад в правоохранительную деятельность на территории муниципалитета».

Просмотров всего: 77

#Белогорск #криминал #происшествия

распечатать

Анастасия Болотина