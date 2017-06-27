«Вечёрка» Амур.инфо 12 июля: цинк исчезает, змеи кусают, русский язык – на высоте

Предлагаем вашему вниманию обзор событий прошедшего дня. Всё, что вы могли пропустить – коротко, ёмко, в одной публикации. «Вечёрка» Амур.инфо – ничего лишнего, только самое интересное.

Погиб военный

Под Свободным погиб военнослужащий. Причина – нарушение правил техники безопасности: группа военных работала возле электрощитовой в дождь. Один от полученных травм скончался, ещё трое солдат получили травмы.

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Трёхлитровые нарушители

С 1 июля в России запрещена продажа пива и иной алкогольной продукции в пэт-таре более 1,5 литра. Но амурским дельцам это не указ – как разливали в «трёхлитрушечки», так и продолжают разливать.

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Цинк да и только

В районе станции Чалганы молодой амурчанин похитил из железнодорожного контейнера 100 слитков цинка. Ущерб составил более 329 тысяч рублей, в пункте приёма лома цветного металла воришка выручил около 40 тысяч, теперь заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Такая вот арифметика.

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Великий и могучий

В последние годы в Благовещенске наметилось повышение среднего балла по русскому языку. В 2017 году он составил 68,6, годом ранее – 68,5, в 2015 году – 67,3. А пятеро выпускников и вовсе написали работу на сто баллов. А вы говорите книжек не читают!

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День фотографа: спор «цифры» с деревяшкой

В профессиональный праздник известный благовещенский фотограф Игорь Павлов рассказал о своей коллекции фотокамер. Игорь Николаевич признаёт: «сейчас “цифра” достигла супервысот. С ней не поспорит ни одна деревяшка». А ещё он отмечает, что «технический прогресс убил всю ауру таинства в творчестве фотографа».

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Можно дешевле

Правительство поможет автолюбителям. 10-процентную скидку будут давать тем, кто приобретает автомобиль впервые или имеет двух или более несовершеннолетних детей. Всё серьёзно: размер финансирования программы составляет 10 миллиардов рублей. Так что, как говорится, ударим автопробегом.

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Одной строкой:

Полтора десятка машин застряли в Зейском районе на трассе, сильно размытой дождями. Некоторые из них остаются там до сих пор.

В Приамурье на 15,4 % снизились объёмы строительства жилья. За последние полгода в области построили 736 квартир.

37-летний сковородинец попал в больницу после того, как его укусила крупная змея. Будьте бдительны!

Самым комфортным для проживания городом-миллионником РФ признали Москву. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург и Казань. Худшим в этом списке оказался город-герой Волгоград.

Клип памяти звезды «Форсажа» всего за два года набрал около 3 миллиардов просмотров, обогнав (немыслимо!) великий и ужасный Gangnam Style.

Просмотров всего: 80

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Алексей Воскобойников