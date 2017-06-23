В Приамурье в первый класс пойдут более 10 тысяч детей

Фото: obramur.ru

Более 10 тысяч маленьких амурчан пойдут в первый класс в новом учебном году. Правда, цифра не окончательная – запись детей в школы еще продолжается.

В сентябре прошлого года за парты сели 10 909 первоклашек. Как показывает практика, с каждым годом их количество возрастает в среднем на 200-250 человек, сообщает региональное министерство образования и науки.

В новом учебном году для школьников в Амурской области распахнут двери 289 образовательных организаций. Осваивать школьную программу будут около 96 тысяч ребят.

Традиционно, в преддверии 1 сентября первоклассники из малоимущих семей получат «губернаторские портфели» – набор канцелярских принадлежностей, необходимых для обучения. На сегодняшний день на получение помощи подано 2 154 заявки.

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#школа

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Галя Ефимова