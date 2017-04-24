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12июля
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сегодня, 17:03 3

Приамурье вошло в топ-10 регионов с ростом цен на аренду жилья

Приамурье вошло в топ-10 регионов с ростом цен на аренду жилья
Фото: Citysakh.ru

По итогам второго квартала 2017 года в 10 субъектах России ставки аренды однокомнатных квартир выросли, в 20-ти – снизились на 1,5 % и более. Об этом сообщили аналитики Domofond.ru. Приамурье попало в число первых: аренда в области выросла на 2,6 %.

Аналитики изучили ситуацию в 79 регионах, остальные субъекты они не рассматривали ввиду недостаточного объема данных. Результаты основываются на стоимости, указанной в предложениях арендодателей. Реальные сделки не всегда происходили по ценам, указанным в объявлениях.

Наибольшее снижение средней стоимости предложения аренды во втором квартале года произошло в Ямало-Ненецком автономном округе (-5,1% по сравнению с первым кварталом). Также в топ-3 вошли Алтай (– 4,7 %) и Новгородская область (– 3,8 %). На 3% снизилась средняя стоимость аренды в Калужской области, Петербурге и Карелии. В Кабардино-Балкарии аренда подешевела в среднем на 2,9 %, в Волгоградской области – на 2,7 %, в Липецкой области – на 2,6 %, в Воронежской области – на 2,2 %.

Максимальный рост стоимости предложения аренды однокомнатных квартир по итогам второго квартала года эксперты отметили в Крыму и Краснодарском крае (по +7,1 % по сравнению с первым кварталом). Также в топ-10 вошли Севастополь (+5,3 %), Амурская область (+2,6 %), Калмыкия (+2,5 %), Астраханская и Курганская области (+2,3 % и +2,2 %), Мордовия (+1,8 %), Хабаровский и Приморский края (+1,6 % и +1,5 %).

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#экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а арендодатели платят налоги?

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    Домофонд лажа а не сайт, нашли на что ориентироваться

  • full

    full
    48 минут назад

    Братеев

    а арендодатели платят налоги?



    Как правило нет. И правильно делают, иначе аренда станет заоблачной.

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