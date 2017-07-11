В Благовещенске жестко столкнулись автомобили: сообщается о пострадавших
В среду днем, 12 июля, в Благовещенске жестко столкнулись две иномарки. ДТП произошло в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Магистральной.
О происшествии очевидцы сообщают в социальных сетях, выкладывая фото с места аварии. Как видно на кадрах, в ДТП участвуют две легковушки – минивэн и седан. Минивэн в результате столкновения вылетел с дороги. Обе машины получили серьезные повреждения.
Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие. Возможно, пострадал ребенок.
Официальной информации о ДТП пока нет. В ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что она будет предоставлена 13 июля.
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