В Приамурье из-за жары раньше времени распустились лотосы

На озере в селе Ивановка распустились лотосы Комарова. Цветение началось раньше времени из-за жаркой погоды, которая неделю держалась в Приамурье.

«Лотосы распустились дней на 10 раньше обычного, – рассказал биолог Александр Титаренко. – Сегодня на озере можно насчитать около 30 бутонов. Повлияла жаркая погода, которая установилась в Приамурье. Обычно краснокнижные цветы распускаются в конце июля–августе. Правда, из-за особого микроклимата в Ивановке лотосы могут цвести даже в сентябре».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на озере лотосов вскоре поселится пара лебедей. Птиц заказали в Крыму.

Просмотров всего: 221

#жизнь #природа

распечатать

Галя Ефимова