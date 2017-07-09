В Свободном пристроят дополнительные помещения к школе и детскому саду

12 июля город Свободный посетила министр образования и науки Амурской области Марина Селюч. В ходе визита состоялось совещание в кабинете главы города, где власти обсудили нехватку мест в детсадах и школах.

В ходе совещания обсуждалось комплексное развитие города, рассчитанное до 2025 года, а также меры, необходимые для того, что бы он стал более привлекательным, а подрастающее поколение, получив образование, вновь возвращалось в Свободный. В городе не хватает школ. В процентном соотношении количество свободненских детей, посещающих школу во вторую смену, выше областных. Одной из первостепенных мер для решения этой проблемы станет строительство пристройки к гимназии № 9.

Обсуждая строительство, Марина Григорьевна высказала слова благодарности в адрес главы города за то, что работа в данном направлении ведется без проволочек и уже проведен аукцион, так что начало строительства не заставит себя долго ждать.

Также пристройку на 120 мест решено возвести к детскому саду № 9. Нехватка мест в детских дошкольных учреждениях ощущается уже сегодня, а учитывая перспективу на прирост населения, количество таких учреждений также необходимо увеличивать, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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Анастасия Болотина