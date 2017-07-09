Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:55 0

В Свободном пристроят дополнительные помещения к школе и детскому саду

В Свободном пристроят дополнительные помещения к школе и детскому саду

12 июля город Свободный посетила министр образования и науки Амурской области Марина Селюч. В ходе визита состоялось совещание в кабинете главы города, где власти обсудили нехватку мест в детсадах и школах.

В ходе совещания обсуждалось комплексное развитие города, рассчитанное до 2025 года, а также меры, необходимые для того, что бы он стал более привлекательным, а подрастающее поколение, получив образование, вновь возвращалось в Свободный. В городе не хватает школ. В процентном соотношении количество свободненских детей, посещающих школу во вторую смену, выше областных. Одной из первостепенных мер для решения этой проблемы станет строительство пристройки к гимназии № 9.

Обсуждая строительство, Марина Григорьевна высказала слова благодарности в адрес главы города за то, что работа в данном направлении ведется без проволочек и уже проведен аукцион, так что начало строительства не заставит себя долго ждать.

Также пристройку на 120 мест решено возвести к детскому саду № 9. Нехватка мест в детских дошкольных учреждениях ощущается уже сегодня, а учитывая перспективу на прирост населения, количество таких учреждений также необходимо увеличивать, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Просмотров всего: 101

#дети #жизнь #областная власть #образование #Свободный

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Опасные игрушки выявили в Благовещенске в одном из крупных магазинов для детей
Власть 3

26 человек претендуют на шесть депутатских кресел в Благовещенской думе
Общество

В Приамурье из-за жары раньше времени распустились лотосы
Общество

Амурчане внесли в «Карту свалок» более 70 точек мусора – почти половина уже ликвидирована