Поправки в закон о дальневосточном гектаре одобрили депутаты Госдумы

Комитет Госдумы одобрил поправки в закон о дальневосточном гектаре. Они направлены на усовершенствование порядка подачи заявок, корректировку границ участка и сокращение количества отказов гражданам, включение в проект новых территорий ДФО, обеспечение доступа граждан к полученным гектарам.

Программа «Дальневосточный гектар» вступила в действие с 1 июня 2016 года – для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За первый год работы программы заявки на получение дальневосточных гектаров подали более 96 тысяч человек, более 23 тысяч из них уже получили земельные участки. В списке заявителей – жители практически всех российских регионов. 12,5 тысячи заявок – коллективные. Проект рассчитан до 2035 года, в нем примут участие несколько поколений россиян, сообщает Минвостокразвития.

«Дальневосточный гектар» – программа новаторская. Как все новые механизмы она проверяется только в реализации. Правоприменительная практика показала необходимость коррекции закона. Это уже второй пакет поправок. Первый был принят в декабре прошлого года, когда закон обкатывался на территории Дальнего Востока.

Минвостокразвития России предложило внести в закон о дальневосточном гектаре новые поправки. Условно их можно разделить на несколько блоков. Во-первых, это изменения, направленные на корректировку границ участка и сокращение количества отказов гражданам в предоставлении земельных участков – как тех, на которые уже подана заявка, так и уже полученных. Во-вторых, это предложения, направленные на расширение территорий, в границах которых осуществляется предоставление дальневосточных гектаров. В-третьих, это поправки, связанные с обеспечением доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно. Четвертый блок поправок связан с совершенствованием механизмов подачи заявок.

Как ранее комментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сложность и новация закона изначально предполагала его поэтапную реализацию и возможность коррекции механизма упрощенного предоставления земли в дальневосточных регионах.

«Мы идем и шаг за шагом, последовательно все это реализуем. Более того, если и дальше правоприменительная практика обозначит новые проблемы, значит, и дальше будем законодательство совершенствовать. Ведь не жизнь для закона, а закон – для жизни», – подчеркнул Александр Галушка.

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Василий Кленин