Амурчанина укусила змея: мужчина в больнице

Фото: amwomen.ru

В Приамурье от укуса змеи пострадал мужчина. Случай произошел 8 июля в Сковородине. Пострадавший находится в больнице. Местная администрация просит жителей быть осторожными.

Случаи активности змей регистрируются с мая этого года, сообщается на сайте администрации. Периодически местные жители сообщают о ползущих гадах, которых находят в огороде.

8 июля от укуса змеи пострадал 37-летний мужчина. Амурчанин госпитализирован в Сковородинскую ЦРБ. Как сообщается, змею поймать и идентифицировать не удалось. Судя по следам от укуса, это была крупная особь.

Жителей просят быть осторожными, поскольку змеи могут проявлять активность в связи с высокими температурами и влажным воздухом. Амурчанам рекомендуется выходить в огороды и в лес в резиновой обуви. Кроме того, администрация просит выкашивать траву на придомовых территориях и не отпускать детей одних на реку.

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#происшествия

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Галя Ефимова