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В Приамурье около 15 машин застряли на размытой дождями трассе

В Приамурье около 15 машин застряли на размытой дождями трассе

Во вторник, 11 июля, в Зейском районе около 15 машин застряли на трассе, сильно размытой дождями. Некоторые из них остаются там до сих пор, рассказали ИА «Амур.инфо» в сельсовете поселка Береговой.

Речь об участке трассы, связывающем Береговой и село Золотая Гора. Они находятся в 10-12 километрах друг от друга. Всю неделю в этом районе шли дожди, которые и размыли дорогу.

«Вчера у меня дети возвращались из Зеи, две взрослые дочери. Им пришлось сидеть на трассе шесть часов. С ними была женщина с диабетом. Потом поехали, их встретили, забрали оттуда, а машина так и осталась там. Уже прошли сутки. Там грузовая машина застряла с продуктами, ее частники ездили, перегружали, рейсов пять сделали», – рассказывает депутат сельсовета Берегового Лариса Ярославцева.

В общей сложности, говорит она, 11 июля на трассе в ловушку попали около 15 машин – как грузовых, так и легковых. Некоторые из них остаются там и сейчас.

Депутат пояснила, что данный участок дороги должен обслуживать частный подрядчик, однако администрация Зейского района не выделяет на это денег. Собственных же средств у предприятия не хватает.

«Грейдировали эту дорогу зимой несколько раз, но грейдеровка ничего не дает. Нужно чистить кюветы, зачищать, углублять, чтобы дорога не тонула», – отмечает Лариса Ярославцева.

«У нас прошли обильные осадки, идет оттайка дорожного полотна. Тяжелая техника продавила дорогу. Неполноприводная машина не смогла доехать до поселка Береговой 10 километров и забуксовала. Она загородила проезд. Эту машину еще вчера разгрузили, продукты доставили в поселок Береговой. Сделали объезд, все остальные машины прошли по нему. Ночью этот объезд полностью сравняли с землей», – прокомментировал ситуацию ИА «Амур.инфо» врио главы Зейского района Дмитрий Воробьев.

В среду, 12 июля, отметил он, на проблемном участке работают шесть единиц техники, которые приводят дорогу в порядок. Застрявшую машину уже вызволили.

«У нас дороги с мягким покрытием, поэтому такие случаи не исключены. Затруднений в доставке продуктов, медикаментов никаких не было», – говорит Дмитрий Валерьевич.

На момент публикации ИА «Амур.инфо» связаться с представителем подрядчика не удалось.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • full

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    51 минута назад

    Семь миллиардов рублей за два года. И где дороги?

  • Shift

    Shift
    48 минут назад

    Речь об участке трассы, связывающем Береговой и село Золотая Гора. Они находятся в 10-12 километрах друг от друга. Всю неделю в этом районе шли дожди, которые и размыли дорогу. (с)...

    вы чего пишите такое?

    от Брегового до Золотой Горы 80 км...

  • lsc6enn4n

    lsc6enn4n
    20 минут назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza

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