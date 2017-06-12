В Приамурье около 15 машин застряли на размытой дождями трассе

Во вторник, 11 июля, в Зейском районе около 15 машин застряли на трассе, сильно размытой дождями. Некоторые из них остаются там до сих пор, рассказали ИА «Амур.инфо» в сельсовете поселка Береговой.

Речь об участке трассы, связывающем Береговой и село Золотая Гора. Они находятся в 10-12 километрах друг от друга. Всю неделю в этом районе шли дожди, которые и размыли дорогу.

«Вчера у меня дети возвращались из Зеи, две взрослые дочери. Им пришлось сидеть на трассе шесть часов. С ними была женщина с диабетом. Потом поехали, их встретили, забрали оттуда, а машина так и осталась там. Уже прошли сутки. Там грузовая машина застряла с продуктами, ее частники ездили, перегружали, рейсов пять сделали», – рассказывает депутат сельсовета Берегового Лариса Ярославцева.

В общей сложности, говорит она, 11 июля на трассе в ловушку попали около 15 машин – как грузовых, так и легковых. Некоторые из них остаются там и сейчас.

Депутат пояснила, что данный участок дороги должен обслуживать частный подрядчик, однако администрация Зейского района не выделяет на это денег. Собственных же средств у предприятия не хватает.

«Грейдировали эту дорогу зимой несколько раз, но грейдеровка ничего не дает. Нужно чистить кюветы, зачищать, углублять, чтобы дорога не тонула», – отмечает Лариса Ярославцева.

«У нас прошли обильные осадки, идет оттайка дорожного полотна. Тяжелая техника продавила дорогу. Неполноприводная машина не смогла доехать до поселка Береговой 10 километров и забуксовала. Она загородила проезд. Эту машину еще вчера разгрузили, продукты доставили в поселок Береговой. Сделали объезд, все остальные машины прошли по нему. Ночью этот объезд полностью сравняли с землей», – прокомментировал ситуацию ИА «Амур.инфо» врио главы Зейского района Дмитрий Воробьев.

В среду, 12 июля, отметил он, на проблемном участке работают шесть единиц техники, которые приводят дорогу в порядок. Застрявшую машину уже вызволили.

«У нас дороги с мягким покрытием, поэтому такие случаи не исключены. Затруднений в доставке продуктов, медикаментов никаких не было», – говорит Дмитрий Валерьевич.

На момент публикации ИА «Амур.инфо» связаться с представителем подрядчика не удалось.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев