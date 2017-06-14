Игорь Павлов: технический прогресс убил ауру таинства в творчестве фотографа

Фото: star-i-chok.livejournal.com

У благовещенского фотографа Игоря Павлова, кроме современных цифровых фотокамер, хранится не меньше двух десятков крупноформатных – больших, деревянных – аппаратов. Некоторым из них больше ста лет – осенью эти раритеты можно будет увидеть в краеведческом музее. Свыше десяти лет фотограф ими не пользуется, разве что в качестве элемента интерьера. В День фотографа Игорь Павлов рассказал о своей коллекции и ее судьбе.

«Дело в том, что это не коллекция в обычном смысле слова. Это мои рабочие камеры, на которых я раньше снимал, – рассказал Игорь Николаевич. – Я этим делом увлекся в 70-х годах: тогда все их выбрасывали или продавали, потому как все накупили "Зенитов". И комиссионки в Москве и Питере были забиты камерами и объективами.

Вот был случай: привез одному москвичу – директору издательства, коллекционеру – камеру – похвастать. Я нашел ее в комиссионке за 40 рублей. Тот посмотрел, повертел и вдруг запер ее в сейф. Говорит: сколько хочешь за нее? Я растерялся и наобум говорю: тысячу. Коллекционер достал три тысячи и отдал мне. А в то время автомобиль "Москвич" стоил четыре тысячи. Потом я увидел в журнале, где этот коллекционер хвастался, что у него самая старая камера 1860-х годов и стоит она 40 тысяч долларов».

Фотограф рассказал, что у него собралось около 40 крупноформатных фотоаппаратов. И многими из них он пользовался, причем до недавнего времени.

«Качество на пластинках или на листовой пленке было неизмеримо выше пленочного "Зенита". В 70-е это точно было самое высокое качество. А потом это просто красиво – снимать камерой, которой 100 лет, – признается фотограф. – Но уже лет десять, как не пользуюсь этими аппаратами. Сейчас цифра достигла супервысот. С ней не поспорит ни одна деревяшка».

Кроме того, работа с такой камерой была очень трудоемкой. «Один кадр требует пару часов подготовки, а потом еще пару часов обработки в лаборатории. За это время я на цифру сделаю 300 кадров! То есть, такая съемка предполагает трудолюбие и спокойствие, сродни буддийскому», – считает Игорь Павлов.

Происходящие перемены в фотоискусстве не во всем его радуют: «Технический прогресс убил всю ауру таинства в творчестве фотографа, когда изображение проявлялось в темной лаборатории».

Сейчас свою экзотично выглядящую коллекцию Игорь Николаевич использует как декорации при съемке в саду в стиле ретро.

«У меня идея была открыть исключительно ретростудию: с нарядами прошлых веков, с аксессуарами старинными. Но у нас публика этого не понимает. Хотя я видел такие студии в Москве, в Питере и даже в Саратове», – рассказал фотограф.

Коллекция постепенно «усыхает». В былые годы крупноформатных камер в ней было около 40, сейчас осталась половина. Проблема одна: крупноформатные фотоаппараты требуют много места.

«Было плохое настроение лет семь назад. Я собрал три чемодана камер, объективов и отвез в Москву, распихал по комиссионкам, – признается Игорь Николаевич. – На эти деньги тут машину купил и дом достроил».

К нему нередко обращаются китайские антиквары с предложениями продать камеры, но Павлов отказывается.

«Хочу сделать веселый флешмоб, – то ли в шутку, то ли всерьез заявил он. – Поставить на берегу Амура все камеры и поджечь на закате. Классный будет кадр».

Просмотров всего: 390

#культура #память

распечатать

Василий Кленин