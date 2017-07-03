Амурчане внесли в «Карту свалок» более 70 точек мусора – почти половина уже ликвидирована

Фото: пресс-служба ОНФ

Жители Амурской области стали активными пользователями портала kartasvalok.ru. В «мусорную карту» внесли около 70 стихийных свалок, половина из которых ликвидирована, из них 8 – в Благовещенске.

«Нам удалось вовлечь в работу над проектом, стартовавшим в начале 2017 года, достаточно большое количество жителей области, – отметила член регионального штаба ОНФ в Амурской области Екатерина Суняйкина. – Обратить их внимание на проблему замусоривания территории Приамурья и заинтересовать реальной возможностью ее решения».

Борьба со стихийными свалками в Приамурье организована в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Благодаря активному участию амурчан в области ликвидировали 33 места незаконного складирования твердых коммунальных отходов.

При этом в Благовещенске избавились от 8 несанкционированных свалок. Строительный и бытовой мусор убрали на старом Новотроицком шоссе, вблизи домов № 146 на улице Красноармейской и № 264/10 на улице Северной. Ликвидированы свалки в районе улиц Промышленной – Василенко, Ленина, 196/2, а также Горького, 30. Проведена очистка мусора на перекресте улиц Трудовой – Белогорской, а также вблизи дома 70 на улице Мухина.

Вместе с тем общественники не исключают вероятности возникновения на очищенных участках новых мусорных завалов, так как действенные механизмы системы уборки и утилизации ТКО еще не разработаны.

Эксперты ОНФ призывают амурчан активно участвовать в проекте Народного фронта «Генеральная уборка». В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», где каждый может отметить место несанкционированного складирования мусора или стихийную свалку.

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#жизнь

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Галя Ефимова