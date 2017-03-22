Завершилось строительство ложа водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС

Фото: blog.rushydro.ru

В Приамурье завершено строительство ложа водохранилища Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Во вторник, 11 июля, был подписан акт приемки строительных работ. Таким образом, скоро начнется эксплуатация ГЭС.

«Закончился последний этап строительства объекта, по итогам визуального осмотра и проверки документации, подготовленной Амурской областью, наша комиссия признала работы по строительству всего ложа выполненными», – прокомментировал первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий.

В марте 2017 года ложе водохранилища было построено до отметки 128 метров, после чего его начали наполнять. Сейчас же строительство ложа завершено на отметке 138 метров. Идет пусконаладка гидросилового, гидромеханического и вспомогательного оборудования. Этот этап завершится до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Минстроя России.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года.

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#строительство #энергетика

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Александр Авдеев