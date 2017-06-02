Власти: «Маленькая Венеция» получит свидетельство приоритетного проекта, как только погасит долги

Проекту «Маленькая Венеция» не выдают свидетельство приоритетного проекта из-за того, что у застройщика накопились долги по налогам. Так возникшую ситуацию прокомментировали в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Документ необходим застройщику для того, чтобы получить средства инвестора.

Документы застройщику нужны для работы с инвестором. Большую часть денег на строительство компания планировала взять в китайском банке под 3 % годовых.

«Требуется в первую очередь договор на право пользования земельным участком. Пока мы занимались разработкой документации, такой как разрешение на строительство, предыдущий договор закончил свое действие. И по закону он переходит на неопределенный срок», – рассказал координатор проекта «Маленькая Венеция» Роман Пушкин.

При бессрочном договоре власти могут забрать землю в любой момент, объясняет Роман Пушкин. Инвесторы не пойдут на такие условия. В первую очередь – китайский банк, где генеральный директор строительной фирмы, автор проекта «Венеция» Хэ Вэньань планирует взять около 6 миллиардов рублей. Необходимо и подтверждение того, что в Приамурье «Маленькая Венеция» входит в число приоритетных проектов.

«Сегодня одно из основных условий предоставления свидетельства о том, что данный проект является приоритетным, – это отсутствие задолженности по налогам, которые должна выплатить компания-инициатор проекта. По данным налоговой, которые у нас имеются, до сих пор есть задолженность по налогам. Мы ждем, когда господин Хэ Вэньань погасит полностью задолженность с тем, чтобы вручить ему документ о том, что это приоритетный инвестиционный проект, и продолжать дальше с ним работать. Никто не исключает "Маленькую Венецию" из того перечня объектов туристической инфраструктуры, которые должны развиваться на территории города Благовещенска», – сказал министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко.

В министерстве пояснили, что данные о задолженности по налогам они получили от ФНС на прошлой неделе. Если долги уже выплачены, бизнесмену необходимо предоставить соответствующие документы министерству. После этого пересмотрят и договор аренды, подтвердил Сергей Дмитриенко.

За 5 лет «Маленькую Венецию» построили лишь на 10 % от задуманного. За это время Хэ Вэньань потратил полмиллиарда рублей, пять раз был в Венеции, открыл в Шимановском районе карьер по добыче гранита. Дорогим материалом планируют облицовывать проектные здания.

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Нино Кохреидзе