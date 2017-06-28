Самым удобным городом России признали Москву

Фото: Вести.ру

Названы самые комфортные для жизни российские города-миллионники. Список возглавляет Москва, аутсайдер – Волгоград. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Индекс качества городской среды» – совместное исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и КБ «Стрелка».

Столица набрала 73 % и стала единственным городом в выборке, чьё состояние оценивается как хорошее. По мнению авторов исследования, Москва лидирует в рейтинге из-за широких финансовых возможностей, а также потому, что «здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей».

Вторую и третью строки в индексе занимают Санкт-Петербург (65 %) и Казань (51 %). При этом они превосходят Москву в разделе «Социально-досуговая зона»: в Петербурге этот показатель составил 76 %, в столице Татарстана – 72 % (у Москвы – 58 %). Впрочем, по всем остальным пунктам Златоглавая показала лучшие результаты.

Замыкает список Волгоград – по ряду показателей этот город суммарно набрал 32 %. Самый низший балл (18 %) у города – по показателю «Озеленение и водные пространства».

«Индекс качества городской среды» стал одним из итогов исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, данных им по итогам Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в мае 2016 года. В основу составления Индекса легли оценки по таким показателям, как «Жильё и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона» и другие.

Просмотров всего: 26

#жизнь

распечатать

Алексей Воскобойников