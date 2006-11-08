Амурчанам предлагают поучаствовать в конкурсе «Амур ФOTO–2017»

Фото: students.kpfu.ru

К участию в международном виртуальном фотоконкурсе «Амур ФOTO–2017» на приз имени Владимира Стеганцева АОДНТ приглашает фотолюбителей, профессиональных фотографов, фотожурналистов и творческие коллективы, занимающиеся фотоискусством. Заявки на участие принимают до 30 августа.

Победителей определят в четырёх номинациях: «Природа и экология», «Расширяя границы», «Пресс-фото года» и «Всё в шоколаде». В каждой номинации авторы могут представить до 5 фотографий или двух фотосерий.

В номинации «Природа и экология» принимают фото природных пейзажей Приамурья, повседневного труда людей, связавших свою жизнь с охраной природы. В номинации «Расширяя границы» – снимки, отражающие культурные и этнические особенности, национальные обычаи разных стран. «Пресс-фото года» – это фотография или серия фото, которая лучшим образом иллюстрирует событие, имевшее большое значение для журналистики и произошедшее в период с 2007 по 2017 годы.

Специальный приз будет вручён в номинации «Всё в шоколаде!». Это должна быть одиночная фотография или серия фото, отражающая яркие позитивные стороны повседневной жизни.

Также в рамках конкурса все желающие смогут принять участие в открытом голосовании на приз зрительских симпатий. Его проведут на сайте Амурского областного дома народного творчества.

Заявки на участие в конкурсе, а также фотографии и заполненные анкеты нужно отправить до 30 августа на E-mail: amurfoto2017@mail.ru.

Участников и победителей конкурса «Амур ФОТО–2017» наградят 14 декабря на открытии одноименной фотовыставки в Амурском областном краеведческом музее.

Ежегодный областной фотоконкурс «Лучшее фото года» на приз имени Владимира Стеганцева ведёт свою историю с 2007 года. Спустя три года конкурс обрел формат открытого, а в 2011-м стал международным. За годы существования проект объединил около 1 000 участников из различных регионов России и других стран, в числе которых и представители из Германии, Израиля, Канады, Таиланда.

Как и в предыдущие годы, основная цель конкурса – сохранение творческого наследия и памяти амурского фотохудожника Владимира Стеганцева.

Учредитель конкурса – министерство культуры и архивного дела Амурской области, организатор - ГАУК АО «Амурский областной Дом народного творчества» при участии Амурской региональной общественной организации «Амурское фотографическое общество».

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Нино Кохреидзе