Благовещенские выпускники стали лучше знать русский язык

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На протяжении последних пяти лет в Благовещенске прослеживается повышение среднего балла по русскому языку. Так, в 2017 году он составил 68,6, в 2016 году – 68,5, в 2015 году – 67,3. При этом 5 человек написали работу на сто баллов.

Итоги ЕГЭ–2017 в Благовещенске озвучила начальник управления образования Элина Поцелуева.

В соотношении с 2016 годом в текущем году снизился средний городской балл по математике (профильный уровень) на 4,1. Средний городской балл по математике базового уровня составил 4,3 балла (по сравнению с 2016 стал выше на 0,3 балла).

По сравнению с прошлым годом повысились успеваемость и качество знаний, сообщает пресс-служба городской администрации. При этом стало меньше «двоечников» – 1 % (2016 год – 1,5 %) и «троечников» – 12 % (2016 год – 18 %). Выпускников, написавших ЕГЭ на 4 балла, тоже стало меньше – 36,1 % (в 2016 году – 47,2 %), а вот «отличников» прибавилось – 50,9 % (2016 год – 33,3 %).

В 2017 году наблюдается повышение качества результатов ЕГЭ в сравнении с 2016 годом по географии – на 3,0, физике – на 1,7, истории – на 1,1, обществознанию – на 1,0, по литературе – на 0,8. А вот хуже стали знать химию – понижение на 10,8, информатику и ИКТ – на 6,0, биологию – на 5,3, английский язык – на 0,8.

В 2017 году медали «За особые успехи в учении» вручили 119 выпускникам. В 2015 году медалями награждены 90 выпускников общеобразовательных организаций города, в 2016 году их количество возросло до 99 человек.

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#школа

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Галя Ефимова